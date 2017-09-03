Dario Argento’nun yönettiği ve Jessica Harper, Stefania Casini, ????? ile ?????’in oynadığı Suspiria, 29 Eylül 2017’de Akün Film (Başka Sinema) dağıtımıyla Akün Film (Fabula Films) tarafından vizyona çıkarıldı.

Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, bir Alman dans akademisinde eğitim görmeye gelir. Suzy okula adım attığı andan itibaren bir dizi esrarengiz olaya tanıklık eder. Önceki gece okuldan kaçan bir öğrenci, ölü bulunmuştur. Daniel ise kendi köpeği tarafından öldürülür. Akademide bir salgın hastalık baş gösterir ve okulun her yanından tuhaf sesler yükselmektedir. Suzy araştırınca okulun geçmişte bir cadılar meclisi mekânı olduğunu öğrenir.