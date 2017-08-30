AFSAD 1. Kısa Film Yarışması

AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması düzenliyor. Kısa Film Seminerleri ile sanata ve sinemaya katkı veren AFSAD, Kısa Film Yarışması ile 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Türkiye’de üretilen kısa filmleri jüri üyeleri önüne çıkaracak. Kısa film yapımını teşvik etmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, gösterimlerini yaparak seyirci ile buluşturmak gibi amaçlarla yola çıkan ve konu sınırlaması olmayan yarışmanın başvuruları 01 Eylül – 01 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. Gelecek yıllarda da devam etmesi amaçlanan yarışmaya kısa film yapımcılarının katılımı bekleniyor.