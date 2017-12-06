1. AFSAD Kısa Film Yarışması Finalist Filmler Açıklandı

Ankara’da düzenlenen 1. AFSAD Kısa Film Yarışması’nda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Bülent Özkam, Jüri Üyesi AFSAD Sinema Birimi Sorumlusu Meltem Çolak, AFSAD Sinema Birimi Komisyon Üyesi Erdal Bayraktar ve Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan’dan oluşan Ön Jüri finalist filmleri seçti. Son katılma tarihi 01 Aralık olan yarışmanın ön jüri kararı 05 Aralık tarihinde yarışma yönetimine teslim edildi. Yarışmaya 226 Kurmaca ve Deneysel, 14 Animasyon ve 57 Belgesel, toplam 287 film katıldı.

Basın Bülteni

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