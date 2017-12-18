1. AFSAD Kısa Film Yarışması Ödül Töreni ve Ödüller

1. AFSAD Kısa Film Yarışması ödül töreni 16 Aralık’ta İngiliz Kültür Merkezi’nde 124 kişinin katılımı ile yapıldı. Ödül törenine Jüri üyeleri, kısa film yönetmenleri, bazı yönetmenlerin aileleri, akademisyenler ve davetliler katıldı. AFSAD Sinema Ödülünü Koray Olşen, Canlandırma Dalı Jüri Özel Ödülünü Hasan Nadir Derin, Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülünü Koray Ergün, Belgesel Dalı En İyi Film Ödülünü Gül Büyükbeşe, Ön Jüri Özel Ödülünü Hayri Çölaşan; teşekkür belgelerini ise Erdal Bayraktar ve Meltem Çolak verdi.

Basın Bülteni

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Belgesel

En İyi Film Ödülü: Kamyon (Burak Türten)

Jüri Özel Ödülü: Kameralı Çocuklar (Evrim İnci)

Canlandırma

En İyi Film Ödülü: Vadi (Can Erkan, Salih Toprak)

Jüri Özel Ödülü: Fabrika (Batuhan Köksal)

Kurmaca ve Deneysel

En İyi Film Ödülü: Suma (Erkan Kolçak Köstendil)

Jüri Özel Ödülü: Arin (Müjde Arslan)

Ön Jüri Özel Ödülü: Benim, Yalnızlık Aleti (Can Eren)

AFSAD Ödülleri

Tuğrul Çakar Ödülü: Hastabakıcı (Soner Sert)

Fikret Otyam Ödülü: Penaber (Ramazan Kılıç)

Merter Oral Ödülü: Beyoğlu Sineması (Ömer Ferhat Özmen)

Törenden