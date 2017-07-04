Sinema ve Tiyatro İstatistikleri Açıklandı, Film Sayısı Arttı Ama İzleyici Azaldı

Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’deki sinema salonu sayısı 2016 yılında, bir önceki yıla göre % 5,4 artarak 2 bin 483, sinema koltuk sayısı ise % 3,3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ulaştı. Seyirci sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre % 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı % 8,9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı % 3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kişiye ulaştı.