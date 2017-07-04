Geçmiş, 14 Temmuz’da Cinemaximum CGV Arthouse Sinemaları’nda

Yönetmenliğini Çağdaş Çağrı’nın yaptığı Geçmiş filmi 14 Temmuz’da Cinemaximum CGV Arthouse Sinemaları’nda vizyona giriyor. Festival yolculuğunu devam ettiren yapım ayrıca önümüzdeki günlerde Almanya’da gerçekleştirilecek olan 66. Uluslararası Mannheim Film Festivali’nde de yarışacak. Bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Mexico Film Festivali’nde En İyi Film Ödülünü alan Geçmiş aynı zamanda ARFF Uluslararası Paris Film Festivali’nde En iyi Yönetmen Ödülüne layık görülmüştü. Türkiye prömiyerini 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde gerçekleştiren Geçmiş filmi 14 Temmuz 2017 Cuma günü tüm sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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