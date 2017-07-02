Doru’dan Muhteşem Gala

TV.nin en sevilen karakterlerden olan Doru’nun animasyon sinema filminin galası Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Güçlü seslendirme kadrosuyla dikkat çeken Doru, Bahçeşehir Koleji sponsorluğunda 07 Temmuz’da vizyona girecek. Filmin seslendirmesinde 3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Galaya, filmin yapımcılarından Alper Afşin Özdemir ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ başta olmak üzere yoğun katılım oldu. Türkiye’de en fazla izlenen yerli animasyon filmi olma hedefiyle vizyona girecek Doru’nun Türkiye genelinde 200’ü aşkın sinema salonunda gösterileceği açıklandı.

Basın Bülteni

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Melis Özdemir – Alper Afşin Özdemir (Yapımcı)



Özlem Dağ (Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü)

