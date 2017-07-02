Türk Korku Sineması Kronolojisi (1914-2015) Kitabı Çıktı

Türk Korku Sineması Kronolojisi (1914-2015), Pales Yayınları tarafından yayımlandı. Gizem Şimşek’in kaleme aldığı kitapta, 2000 sonrası bir tür olarak kabul görmeye başlayan Türk korku sinemasına dair bilgiler, haberler ve çekim yerleri gibi detaylar kronolojik olarak derlendi. Kitap güncel ve akademik bilgilerin yanı sıra Türk korku sinemasına dair her şeyi sayfaları arasına sığdırdı. Türk korkuseverlerin büyük bir keyifle arşivine alacağı, Türk korku sinemasına dair aynı yazar tarafından hazırlanan Sinemada Korku ve Din kitabından sonra korku türünde yayınlanan bu ikinci kitap, yalnızca Türk korku sineması hakkında yazılan ilk sinema kitabı olma niteliğini taşıyor.