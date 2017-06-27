Televizyondan İnternete Geçiş: Deniz Ali Tatar’la 6. Seans

3 yıl boyunca Ankara’da yerel bir kanalda yaptığı 6. Seans programıyla birçok ünlüyü konuk eden Deniz Ali Tatar, programına internette yeniden başladı. TV.de 63 bölüm yayınlanan program, artık Youtube’da devam ediyor. Film eleştirileri de yazan Deniz Ali Tatar’ın kendi adıyla açtığı Youtube kanalında 6. Seans’ın yeni bölümlerinin yanı sıra, kültür sanat etkinlerinden özel videolar ve kültür sanat sohbetleri de yer alıyor.

Beran Soysal bölümü için tıklayınız.

Hande Doğandemir bölümü için tıklayınız.

Hülya Koçyiğit bölümü için tıklayınız.

Kübra Kip bölümü için tıklayınız.

4N1K filmi oyuncuları bölümü için tıklayınız.

Youtube

Deniz Ali Tatar – Kübra Kip



Hande Doğandemir – Deniz Ali Tatar

