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Köprüde Buluşmalar Fragman ve Kısa Film Atölyeleri Seçkisi Açıklandı

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İstanbul Film Festivali kapsamında bu yıl 12. kez düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Fragman ve Kısa Film olmak üzere iki yeni atölye serisi düzenliyor. Fragman Atölyesi’ne katılacak takipçiler ve filmlerin yanı sıra Kısa Film Atölyesi’nde yer alacak projeler belirlendi. Kurgucular ve tamamlanmış filmleri olan yapımcılar için Türkiye’de ilk kez düzenlenen Fragman Atölyeleri, yıl içinde iki kez gerçekleşecek. Atölyelerin birincisi 14 Haziran – 04 Temmuz tarihlerinde yapılıyor.

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