Harika Müzikle İnanılmaz Duygular Yaşatan La La Land, Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi’nde Gösteriliyor

Yeniköy’de İstanbul Boğazı’nın en güzel, en etkileyici gece manzarasına sahip Sait Halim Paşa Yalısı’nın rıhtımında düzenlenen Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi etkinliğinde bu kez de 12 Temmuz akşamı Aşıklar Şehri (La La Land) gösteriliyor. Etkinlik, sıcak yaz akşamlarında Boğaz’ın esintisiyle serinlemek ve görkemli bir gece manzarası eşliğinde “vizyon filmleri”nin tadını çıkarmak isteyenler için bulunmaz görsel fırsatlar sunuyor. Gaggenau sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Boğaz’da Sinema Keyfi’nde yer alacak filmler ve biletlerle ilgili detaylı bilgi almak için biletix.com’u ziyaret etmek ya da Sait Halim Paşa Yalısı’nı aramak yeterli oluyor.



Temmuz Ayında Gösterilecek Diğer Filmler

Bakıcı (Inconceivable)

Uzay Yolcuları (Passengers)

Gizli Sayılar (Hidden Figures)

Sait Halim Paşa Yalısı

