Ute von Münchow Pohl’un yönettiği ve Noah Levi, Senta Berger, Friedrich von Thun ile Jenny Melina Witez’in seslendirdiği animasyon film Tavşan Okulu (Rabbit School: Guardians of the Golden Egg), 23 Haziran 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yaramaz bir şehir tavşanı olan Max, tatilini etrafı zeki tilkilerle çevirili bir okulda geçirmek zorunda kalır. Bu okulun öğrencileri sihirli tavşanlardır. Max sihirli yumurtaları çalmaya çalışan tilkilere karşı, güzel tavşan Emmy’nin ve gizemli öğretmen Madam Hermione’nin yardımıyla hem yumurtaların büyüsünü, hem de gerçekten nereye ait olduğunu öğrenecek.