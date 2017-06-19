The Crossbreed’ten İlk Fragman

Biray Dalkıran’ın, tamamı Amerikalı oyuncularla İngilizce çekilen filmi The Crossbreed’in (Melez) ilk fragmanı yayınlandı. Birkaç gün önce dünyaya servis edilen fragman, uluslararası camiada büyük bir ilgiyle karşılandı. Dünyaca ünlü referans sinema sitelerinin yanı sıra pek çok dilde yayın yapan ulusal sinema siteleri ve korku türü üzerine uzman siteler fragmanı takipçilerine duyurdu. Filmin Kasım ayı içerisinde dünyada pek çok ülkede gösterime girmesi planlanıyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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