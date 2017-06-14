Pera Film’de Güneş Hiç Batmıyor: Beyaz Gecelerin Alacakaranlığında

Pera Film, sezona Beyaz Gecelerin Alacakaranlığında programıyla devam ediyor. 16 – 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan program, İskandinav sinemasının öne çıkan filmlerini bir araya getiriyor. Seçki, adını günümüz Nordik pop müziğinin en sevilen yıldızlarından Oh Land’in şarkı sözlerinden alıyor. Programda, Gençlik Başımda Duman, Doğada Tek Başına, Belalı Düğün, Bir Yaz Masalı, Uykusuz adlı filmler gösterilecek.

Belalı Düğün (White Night Wedding)



Bir Yaz Masalı (A Summer Tale)



Doğada Tek Başına (Out of Nature)



Gençlik Başımda Duman (Heartstone)

Uykusuz (Insomnia)

