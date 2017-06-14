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Kutluğ Ataman, 2 Genç Kız’ı WitchTV’de Sansürsüz ve Ücretsiz Olarak Yayınlamaya Başladı

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Hülya Avşar, Feride Çetin ve Vildan Atasever’in başrollerini paylaştığı, Kutluğ Ataman yönetmenliğini yaptığı bol ödüllü 2 Genç Kız filmi, WitchTV’de ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. Perihan Mağden’in çok satan romanından uyarlanan film, Ataman’ın, internetteki kalitesiz korsan yayınlara engel olmak ve RTÜK yüzünden sansürlenen filmlerinin aslını seyircisiyle buluşturmak amacıyla kurduğu Youtube kanalında sansürsüz ve ücretsiz olarak sinemaseverlere sunuldu.

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