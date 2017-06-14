Uğur Uludağ’ın yönettiği ve Cem Özer, Uğur Uludağ, İlhan Şeşen ile Cem Uçan’ın oynadığı Tatlı Şeyler, 23 Haziran 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla Mai Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocuklarla araları iyi olmayan modacı iki arkadaş, güney sahillerindeki defilelerine yetişmenin derdindeyken bir yanlışlık sonucu ellerinde kalan 8 aylık sevimli bir bebek sayesinde aile olmayı tadacaklardır. Bu talihli buluşmanın üzerindeki kara bulut ise bebeğin annesinin peşindeki kocasıdır. Kocası, mafya babası için çalışan biridir. Mafya babasının istediği şey ise kadının kaçarken bebeğin eşyaları için aldığı çantadaki yüklü miktardaki paradır.