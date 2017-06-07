3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol ve Murat Dalkılıç’ın Seslendirdiği Doru Animasyon Sinema Filmi 07 Temmuz’da Vizyonda

Çocukların televizyonda en sevdiği karakterlerden olan Doru’nun animasyon sinema filmi, güçlü seslendirme kadrosuyla Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 07 Temmuz 2017 Cuma günü ülkemiz sinemalarında gösterime giriyor. Küçük çocukların televizyonda seyrettiği ve en sevdiği karakterlerden olan Doru’nun animasyon sinema filmi seslendirmesinde 3 Adam, Bensu Soral, Esra Erol, Hakan Baş ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Doru animasyon sinema filmi Türkiye’de en fazla izlenen yerli animasyon filmi olma hedefiyle vizyona girecek. Küçük tayın maceralarını anlatan Doru, Türkiye genelinde 250’yi aşkın sinema salonunda gösterilecek.

Basın Bülteni

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