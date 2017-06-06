UNIQ İstanbul’da Kısa Film Gecesi

Sinemaseverlerin yeni buluşma noktası olan UNIQ İstanbul, Başka Sinema işbirliği ile yaz boyunca sürecek olan UNIQ Açıkhava Film Festivali’ne muhteşem bir seçkiyle devam ediyor. 08 Haziran Perşembe gecesi 6 kısa filmi izleyicilerle buluşturacak olan festival yoğun ilgi görüyor. Ozan Çelik ve Gülse Oral’ın başrollerinde oynadığı Cemil Şov, sürükleyici hikâyesiyle Kılçık, Can Eren’in yönettiği Benim, Yalnızlık Aleti, İKSV 2017 Kısa Film Festivali’nin En İyi Kısa Filmi Zelal, İngilizce altyazı seçeneğiyle Nebile Hanım’ın Solucan Deliği ve 28. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin En iyi Kısa Filmi Kot Farkı, 08 Haziran’da sinemaseverleri hikâyelerle buluşturacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Benim, Yalnızlık Aleti

Cemil Şov

Kılçık

Kot Farkı

Nebile Hanım’ın Solucan Deliği

Zelal