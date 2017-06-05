Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali ve Akıllı Hikayeler Atölyesi

Fransa merkezli, 30 ülke ve 90 şehirde aynı anda seyirciyle buluşan ve 19 yıllık bir geçmişe sahip olan Çok Kısa Filmler Festivali, İzmir’de ilk defa 12 – 13 ve 15 – 16 Haziran 2017 tarihlerinde, Portizmir4 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Jenerik hariç 4 dakikadan kısa filmlerden oluşan tematik seçkiler ve aynı özelliklere sahip bir uluslararası yarışmanın bulunduğu festivalde kurmaca, animasyon, belgesel, müzik klibi, video blog gibi her türden film yer alıyor. Bu yıl uluslararası yarışma bölümünde 36 çok kısa film yarışacak. 90 şehirden gelen seyirci oylarıyla da ayrıca ödül verilecek olan festival herkese açık ve ücretsiz olacak.

Basın Bülteni

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Program

