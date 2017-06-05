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Kısa Filmlere Fuar Desteği

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86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 23 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Sinema Burada Festivali kısa filmlere destek olmaya devam ediyor. İlki geçen yıl düzenlenen Kısa Film Projesi Yarışması’na yapılacak olan başlayan başvurular, 10 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek. Yarışma için başvuran projeler değerlendirilerek aralarından seçilen 10 proje finalist olarak 17. Sinema Burada Festivali’ne davet edilecek.

Geçen Yıl Yapılan Çalışmalardan Görüntüler

Nesim Bencoya – Zeynep Özbatur Atakan –
Tayfun Pirselimoğlu – Sevilay Demirci

Nihan Bencoya

Nihan Bencoya – Sevilay Demirci – Tayfun Pirselimoğlu –
Zeynep Özbatur Atakan – Nesim Bencoya

Onur Saylak – Ahmet Mekin – Aziz Kocaoğlu
(İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) – Serap Aksoy

Sevilay Demirci – Serap Aksoy – Nihan Bencoya

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