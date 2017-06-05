Türkiye’nin En Çok Sevilen Festivali Marmara’dan Doğu Anadolu’ya Binlerce Çocuk ile Buluştu

14. Çocuk Filmleri Festivali, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de 6000 çocuğun hayallerini sinema ile buluşturdu. İlk olarak Elazığ’dan yola çıkan ve daha sonra Bingöl ve Tunceli’deki çocuklarla buluşan festivalde 8 gün boyunca uluslararası ödül almış film gösterimlerinin yanı sıra Stop Motion Animasyon Atölyesi, Oyunculuk Atölyesi ve Jüri Atölyesi gerçekleştirildi. Çocukların sinema kültürü edinmelerinde önemli bir rol oynayan festival Eylül ayında İstanbullu çocuklarla buluşacak.

Basın Bülteni

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