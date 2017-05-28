Erol Şenel’i Kaybettik

TÜRVAK Sinema Müzesi Müdürü Erol Şenel, 26 Mayıs 2017 Cuma günü hayatını kaybetti. Türker İnanoğlu tarafından kurulan müze 30 Aralık 2010 tarihinden bu yana Galatasaray’daki binasında Erol Şenel yönetiminde hizmet vermekteydi. Lütfi Ömer Akad Sinema Makineleri Salonu, Nişan Hançer Kamera Arkası Fotoğrafları Salonu, Ali Efendi Sinema Salonu, Halit Refiğ Film Seslendirme Cihazları Salonu gibi bölümlerden oluşan müzede binlerce belge bulunuyor. Cenazesi, 30 Mayıs 2017 Salı günü Büyük Selimiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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