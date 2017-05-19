Nirpal Bhogal ile Georgie Smith’in yönettiği ve Antonia Thomas, Jonathan Hyde, Lucy Chappell ile Luke Norris’in oynadığı Şeytanın Doğuşu (First Born), 02 Haziran 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla Siyah Beyaz Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Charlie çok sevdiği genç eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde aşırı derecede çok sevinir. Ancak bebek doğduktan sonra bir takım garip olaylar yaşamaya başlarlar. Ailelerinden uzakta hayatlarını sürdüren gençler, bu garip bebeği idare edebilmek için onların yardımına ihtiyaç duyarlar. Çünkü bebekteki gariplikler aileden gelmektedir. Bebekleri asla umdukları gibi normal bir çocuk olmayacaktır.