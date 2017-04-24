Nereden Nereye’ye Filmine Özel Klip

Yönetmenliğini Volkan Dönmez’in üstlendiği komedi filmi Nereden Nereye için özel olarak hazırlanan şarkı ve klip görücüye çıktı. Şarkı sözleri başarılı rapçi Zeo Jaweed imzalı Nereden Nereye’nin klibinde ise filmden görüntülerin yanı sıra başrol oyuncuları Yosi Mizrahi ve İnan Ulaş Torun yer alıyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Nereden Nereye şarkısında, filmde konu alınan yanlışlıklar ve sakarlıklar anlatıyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun Yosi Mizrahi ve Hakan Bilgin’in paylaştığı ve 28 Nisan’da izleyiciyle buluşacak film, başarılı oyunculuk performanslarıyla sinemaseverlere yeni ve alternatif bir komedi tecrübesi sunacak.

Basın Bülteni

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