David Bowers’in yönettiği ve Jason Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos ile Tom Everett Scott’ın oynadığı Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul), 19 Mayıs 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Saftirik Greg’in son filminde, Meemaw’un 90. doğum gününe katılmak için Heffley ailesinin çıktığı yolculuk, Greg’in düzenlediği video oyunları sayesinde komik bir hal alır. Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası, Heffley’lerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir.