Sinemia’dan Recep İvedik 5 Araştırması, Recep İvedik 5’i Rekora Taşıyanlar Y Jenerasyonundan Erkekler

Sinemia, vizyona girdiği tarihten itibaren rekor üzerine rekor kıran Recep İvedik 5’in izleyici profilini araştırdı. Sinemia Premium üyeleri ve ayda 22 milyon tekil kişiye ulaşan Sinemia Social takipçilerinin tercihlerine göre yapılan araştırma, filmin ana izleyici kitlesinin Y jenerasyondan erkekler olduğunu ortaya koydu. Şubat – Mart 2017 döneminde sinemaya giden her 2 erkekten 1’i Recep İvedik 5’i izledi. Keza Anadolu’da her 4 sinemaseverden 3’ü bu filmi izlemeyi tercih etti.