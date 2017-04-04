Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Altyazı Dergisi işbirliğiyle Türkiye’de insan ilişkilerinin dinamiklerini aşk filmleri çerçevesinden inceleyen bir seminer dizisi başlatıyor. 11 Nisan’da Yönetmen Atıf Yılmaz’ın 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul filmiyle Mithat Alam Film Merkezi’nde başlayacak olan program, sekiz hafta sürecek. Aşkın, insanlık durumlarını anlama konusunda kilit bir kavram olması fikrinden yola çıkan Filmlerle Türkiye’de Aşkın Halleri eğitim programı, filmler üzerinden Türkiye’de aşkın hallerini inceleyecek. Program, sinemamızın önemli yönetmenleri ve önde gelen filmleri üzerinden de bir nevi tarih okuması yapacak.