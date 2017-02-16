Erhan Baytimur’un yönettiği ve Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen ile Açelya Elmas’ın oynadığı Bordo Bereliler Suriye, 07 Nisan 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla 16 Yapım Medya tarafından vizyona çıkarıldı.

Film, Suriye’de Türk sınır güvenliğini tehdit eden yerel bir terör örgütünün başındaki Çöl İmamı lâkaplı Ebu Salim’i yok etmek için operasyon düzenleyen Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki timin hikâyesini konu alıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılıyor ve operasyon hem dışarıdaki hem de içerideki cuntacılara karşı verilen mücadeleye dönüşüyor.