Nisan Akman’ın yönettiği ve Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy, Hande Subaşı ile Hasan Küçükçetin’in oynadığı Aşk Uykusu, 31 Mart 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla Sihirli Perde tarafından vizyona çıkarıldı.

Film, tutkulu bir aşk hikâyesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı ve gerçek bir hikâye üzerinden anlatıyor. “Sen benim tek sığınağımsın” dediği eşinin kendisine yaşattıkları karşısında, filmi izleyenlere “Ben olsam ne yapardım?” sorusunu sordurtacak kadar başarılı bir performans sergileyen filmin başrol kadın oyuncusu Gökçe Bahadır “Yonca” karakteri ile hayranlarının hafızalara kazınacak.