8 Dalda Oscar Adayı Moonlight, 17 Şubat’ta Sinemalarda

En İyi Film (Dram) dalında Altın Küre Ödülü dahil 100’e yakın ödül kazanan ve sayısız kaynak tarafından yılın en iyi filmi seçilen, yönetmenliğini Barry Jenkins’in yaptığı Ay Işığı (Moonlight), Oscar Ödülleri için de En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 8 dalda aday gösterildi. 12 Yıllık Esaret (12 Years A Slave) ile En İyi Film Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in yapım şirketi Plan B’nin arkasında olduğu film, zaman ve mekânla sınırlandırılamayacak bir büyüme hikâyesini anlatıyor. Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla “tüm zamanların en yüksek puanlı dördüncü filmi” konumunda olan film ülkemiz sinemalarında 17 Şubat 2017 Cuma günü gösterime girecek.

Basın Bülteni

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