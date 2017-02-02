4. Yed-i Velayet 7 Vilayet Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Kısa Film Senaryo Yarışması’nın son başvuru tarihi 25 Nisan 2017, Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Festivalin amacı, Dünyada İslam’a mal olmuş değerlerimizi genç ve profesyonel sinemacıların gündemine taşıyarak, bu değerler üzerine etik, estetik ve teknik bütünlüğe sahip sinema filmlerinin üretilmesini sağlamak olarak belirlendi. Ayrıca birçok ülke sinemacısı aynı çerçevede toplanarak ortak paydamızda yeni bir dil oluşturup, 7 şehrin 7 velisini konu alarak sinema ile İslam’ı anlaşılır şekilde anlatmak amaçlanıyor.

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