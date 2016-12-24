Hakan Bilge’nin Yeni Kitabı, Aşktan da Üstün: Hitchcock Sinemasında Kişisel Bir Gezinti, Raflardaki Yerini Aldı

Aşktan da Üstün: Hitchcock Sinemasında Kişisel Bir Gezinti adlı sinema kitabı Doruk Yayınları arasından çıktı. Kitapta Notorious’tan hareketle Hitchcock sineması detaylı bir biçimde kuşatılarak yönetmenin ele almaktan haz duyduğu temalar ve kişisel saplantıları yine kişisel bir bakışla ele alınıyor. Hakan Bilge, Notorious’u sahne sahne analiz ederken kullandığı bol miktarda görselle ana malzemesini somutlaştırarak okurlar için bir hayli kolaylık sağlıyor. Notorious’u ve öteki Alfred Hitchcock filmlerini başka filmlerle karşılaştırmalı olarak okuyor. Ingrid Bergman ve Cary Grant’i, belli başlı casusluk anlatılarını, kara filmleri ve ele aldığı temaları detaylı bir biçimde masaya yatırıyor.