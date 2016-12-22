Aşık, İzleyicisine Kavuşuyor

Çekim yolculuğu iki yılından fazla süren Aşık, 30 Aralık’ta izleyiciyle buluşuyor. İlk kez yönetmen koltuğunda oturan Bilal Babaoğlu, Veysel’i, Aşık Veysel yapan karşılıksız aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Başrollerini oyuncu Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel’in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu’nun üstlendiği Aşık’ta Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin, Faruk Karaçay gibi usta oyuncular da rol alıyor. Filmin senaryosu da Bilal Babaoğlu’na ait.

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