Önümüzdeki 50 Yıl İçinde Böcek Yememiz Gerekebilir

19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, orijinal buluşmalara sahne olmaya devam ediyor. Festivalin bugünkü konuğu, Böcekler (Bugs) filmi ve filmin sunumunu gerçekleştiren, Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilhan Aras’tı. Festivalin bu sene hayata geçirdiği Gastronomi Filmleri bölümünde yer alan, Andreas Johansen’in yönettiği Böcekler, bir yeme içme kültürü olarak böcekleri inceliyor. Gastro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilhan Aras da gösterimden önce bu konuda elindeki verileri festival takipçileri ile paylaştı. Nilhan Aras, dünyada böcek tüketimi alışkanlığının genel olarak üç grupta incelenebildiğini açıkladı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Böcekler (Bugs)

