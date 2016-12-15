Yılın En İyisi Ay Işığı, If İstanbul’u Açıyor

16 Şubat’ta başlayacak 16. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi belli oldu. Eleştirmenlerce yılın en iyi filmi olarak gösterilen, Oscar yarışının da en güçlü adaylarından Ay Işığı (Moonlight), Türkiye’de ilk kez If İstanbul’un Açılış Gecesi’nde gösterilecek. Variety’nin 2016’nın en dikkat çeken yönetmenler listesinde işaret ettiği Barry Jenkins’in ustalık eseri sayılan filmi en son aldığı ödüllerle 2017 Oscar ödülleri yarışının en güçlü adaylarından birisi haline geldi.

Basın Bülteni

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