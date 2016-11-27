Türk Sinemasi Yeni Bir Jön Kazandı: Erkan Çelik

Çocuk oyunları ile oyunculuk serüvenine başlayan Erkan Çelik, dijital ortamda yayınlanan İz isimli dizide canlandırdığı ajan karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çelik, İzmir’de çekimlerine başlanacak olan Ben Seni Çok Sevdim isimli sinema filminin başrol oyuncusu olarak beyazperdede yerini alacak. Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan Erkan Çelik, birçok projede profesyonel model olarak yer aldı. Fiziğine dikkat eden Erkan Çelik, sporla iç içe yaşadığını her zaman dile getiriyor. Aldığı eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Çelik, Ben Seni Çok Sevdim filmi ile ilk kez uzun metrajlı bir filmde oyunculuğunu sergileyecek.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.