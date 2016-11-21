Alaaddin Us’u Kaybettik

Hayalle Gerçek Arasında adlı sinema filminin müziklerini yapan, besteci ve şarkıcı Alaaddin Us, 20 Kasım 2015 Pazar günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda etti. Alaaddin Us’un müziklerini yaptığı Hayalle Gerçek Arasında filmini Hasan Karcı yönetti. 2. Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali’nde Umut Vaad Eden Yönetmen Ödülü alan filmin başrollerini Necmettin Çobanoğlu, Yaşar Güner, Ali Yaylı ve Songül Bayoğlu paylaşıyor. Cenazesi, 24 Kasım 2016 Perşembe günü 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.