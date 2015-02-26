Sinemamız üzerine yazdığı inceleme yazılarıyla özel bir okur kitlesine sahip olan, sitemiz yazarlarından Orhan Ünser bu sabah (26 Şubat Perşembe) geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. 1946 Samsun doğumlu Ünser, beyazperdede gördüğü ilk filmler olarak Faruk Kenç’in yönettiği Hürriyet Şarkısı ve Kendini Kurtaran Şehir adlı yerli; Elizabeth Taylor ile Robert Taylor’un oynadığı Kara Şövalye (Ivanhoe) adlı yabancı filmleri özlemle anmaktaydı. Cenazesi, 27 Şubat 2015 Cuma günü Samsun Büyük Camii’de kılınacak öğle namazını müteakip Samsun Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.
“Orhan Ünser’i Kaybettik” üzerine bir düşünce
ORHAN ÜNSER ÖLÜMSÜZDÜR
Orhan Ünser, karakter bakımından yalın, sade bir insandı. Onun için «Halk içinde Halk oldu» demek ona çok yakışıyor. Sinema bilgisini olmadık sürprizlerle sergiler, herkesin açık seçik anlayacağı bir dil kullanırdı. Adeta şırıl şırıl akan bir yazma biçimine sahipti. Sinemayı ciddiye alanlardan biri olmama rağmen, onun geniş bilgisi altında eziliyordum. Böyle bir adamla tanışmam bana dünyalara bedeldi. Uzun yıllar Yaba Edebiyat Dergisi’nde ve Sadibey bloğunda yazdı. Hiç umulmadık bir günde aramızdan ayrılışı inanılır değildi. Atik bir delikanlının hızıyla yürüyen Orhan Ünser çok erken gitti. (Aziz Aydın Doğan)