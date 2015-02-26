Orhan Ünser’i Kaybettik

Sinemamız üzerine yazdığı inceleme yazılarıyla özel bir okur kitlesine sahip olan, sitemiz yazarlarından Orhan Ünser bu sabah (26 Şubat Perşembe) geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. 1946 Samsun doğumlu Ünser, beyazperdede gördüğü ilk filmler olarak Faruk Kenç’in yönettiği Hürriyet Şarkısı ve Kendini Kurtaran Şehir adlı yerli; Elizabeth Taylor ile Robert Taylor’un oynadığı Kara Şövalye (Ivanhoe) adlı yabancı filmleri özlemle anmaktaydı. Cenazesi, 27 Şubat 2015 Cuma günü Samsun Büyük Camii’de kılınacak öğle namazını müteakip Samsun Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.