1950 Yılının Bir Güzellik Yarışması

Niçin saklanmış, diğer kâğıtlar arasında kalmış bilemiyorum. Dolaplarda eski evrak arasında bulduğum 50’li yıllara ait bir Cumhuriyet Gazetesi’nde, yayınlanmakta olan güzellik yarışması adaylarının 53. sırasında Neriman Köksal’ın fotoğrafı vardı. Yıl 1950, daha Köksal, Çete (Çetin Karamanbey) filminde oynamamış. Kütüphane arşivlerinde araştırdım, 15.6.1950 tarihli gazetede (Cumhuriyet) o yıl düzenlenen yarışmaya katılan güzellerin fotoğrafları yayınlanmaya başlıyor.
Köksal’dan başka, sonradan (veya daha önce) sinema uğraşına girmiş yarışmacı var mı sorusunun cevabını arıyorum. İkinci sırada İnci İzmirli yer alıyor. Bir süre ses sanatçılığı da (hanendelik) yapmış olan İzmirli’nin 1954 yılında Evlat Acısı (Hicran) (Avni Dilligil) ve Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar (Oyna, Kızım Oyna) (Lütfü Akad) filmlerinde oynadığı ortaya çıkıyor. İzmirli’den sonra, yarışmacılardan Yıldız Erdem 1952 yılında Vahi Öz’ün yönettiği Kan Kardeşler ve Süt Kuzuları filmlerinde rol almış.
Diğerlerine nazaran daha tanınmış bir isim olarak Necla İz de yarışmanın yapıldığı yıl (1950) Vedat Örfi Bengü’nün Kapanan Gözler ve Estergon Kalesi filmlerinde, daha sonraki yıllarda Kaçak (Şadan Kâmil – 1954), Tuzak Oteli (Aydın Arakon – 1956) gibi filmlerde rol alacaktır. Coşkun Kardeşler olarak kardeşi ile birlikte “radyolarda” ünlenen Münevver Coşkun’da Onu Affettim (Mümtaz Ener – 1950) ve Hayat Acıları (Dr. Alyanak – 1951) gibi filmlerden başlayarak bir dizi filmde oynayacak, sonradan Münevver olan adı Memduh Ün tarafından Mine diye değiştirilecek ve Mine Coşkun olarak afişlerde yer alacaktır. …………… [1] bırakıyorum. Nur’da hemen hemen o yıllarda sinemada oyunculuğa başlamıştır.)
Aşağıda yarışmaya katılanların isimlerini vereceğim, içlerinden sinemada uğraş vermiş olanlardan benim saptayabildiklerim bunlar; bir de adını N. S. S. olarak veren yarışmacının fotoğrafını sonradan oyuncu olarak ünlenecek Nurhan Nur’a benzettim. (Burada açık bir kapı İnci Tanay isimli bir yarışmacı var, bunun İnci Tamay isimli oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Neriman Köksal’a gelince, bugünün seyircisine bile tanıtma gereksinimi duymuyorum. Köksal’ı -eğer- tanımıyorsa, tanıtmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır.
Yarışmaya katılanlar:
|01. Leyla Yıldız
|45. Ayşe Gül
|02. İnci İzmirli
|46. A.(Atire)Kacamakoğlu
|03. Aysel Koral
|47. Suzan Bahar
|04. Zehra Gönül
|48. İ. D.
|05. Necla Güler
|49. Zafer Çamlıca
|06. Jale Gökay
|50. Nur Akyüz
|07. Sevda Karabağ *
|51. Sevim Özgül
|08. Lena Stauropulo
|52. Gönül Altınses
|09. Oya Göl
|53. Neriman Köksal
|10. Güzin Üster
|54. N.Y.(Neşe Yulaç-?)
|11. Fahire Kozikoğlu
|55. Nesrin Adanır
|12. Sema Karabağ *
|56. Gönül Başaran
|13. Şükran Aksüt
|57. Beyhan Katuk
|14. Feriha Şen
|58. Asuman Demireli
|15. İnci Dincel
|59. Asuman Aycan
|16. Olga Çatı
|60. N. S. S.
|17. Semra Ömür
|61. İnci Tanay
|18. Edip Soyer
|62. Hülya Berkan
|19. Ayşe Kaymak
|63. Yıldız Erdem
|20. Hale Alp
|64. Suzan Güven
|21. Nilgün Çınar
|65. S. Ö.
|22. Günnur Şahor
|66. Necla Sarı
|23. Sema Deniz
|67. Şenol Taylanlar
|24. Nurten Şenyuva
|68. Gülis Sabırdiler
|25. Ayten Aygen
|69. Ayten Çetinkaya
|26. Güler Duman
|70. Hülya Can
|27. Nuran Ersoy
|71. B. G.
|28. Ayten Kaya
|72. Şükran Bilgiç
|29. Şükran Angün
|73. Candan Bora.
|30. Ayşe İsmoğlu
|74. Bedriye Ere
|31. Güneş Gülerer
|75. Sabriye Tunalı
|32. Şule Ayyıldız
|76. Hediye Söylemezoğlu
|33. Nebahat Ergun
|77. Dürnev Sel
|34. Angeliki Miçi
|78. Beria
|35. İfakat Çelikel
|79. Feride Kutup
|36. Bülent Hoşka
|80. Gülsüm Hepşen
|37. Necla İz
|81. Muazzez K.
|38. İclal Kural
|82. Şen Tuna.
|39. Fikret Üner
|83. Gülizar Okucu
|40. Şule Adalı
|84. Ayten Turan
|41. N. Ş. (Narin Şencan)
|85. Melike Nilgün
|42. Hizber Tokgöz
|86. Vily Baler
|43. Münevver Coşkun
|87. Gülümser Göknel
|44. Nazmiye Demirel
|88. Nebahat Altın
Yarışmaya 100’ün üzerinde aday katılır; gazetede numaralandırılan isimler yukarıda sıralanmıştır. Fotoğraflarda yer alan adaylar arasında Güngör Fırtına, Perihan Onurgan, Ayfer Gülsöz, Ayten Uluatlı, Mihrimah Özbilici ve Aysel Lokman isimlerine de rastlıyoruz. Verilen aday sayısına bakarak, belirleyememiş olduğumuz isimlerin de (yarışmacıların da) olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yarışmacılar arasından jüri, Güler Arıman, Ayten Uluatlı ve Şükran Angün’ü ilk üç olarak seçiyor, bunları izleyenler ise Nurten Şenyuva ve Güngör Fırtına. Okurlar ise Nurten Şenyuva’yı seçiyor.
Bir rastlantı sonucu Neriman Köksal’ın daha sinemaya girmediği günlerde bir güzellik yarışmasında aday olmasının öğrenilmesi üzerine yapılan ve fazla da derine inmeyen bir araştırmada; “Katılımcılar içinde sinema ile şu veya bu şekilde ilgilenmiş başka aday var mı?” sorusuna cevap ararken, yukarıda filmleri ile belirttiğimiz isimlere rastladık. Bu gün için tanıdık olmayabilecek isimleri yine de, olaya ilgi duyabilecek olanlara iletmek istedik. Bizim tanıyamadığımız, araştırdığımız konu ile ilgili, başka isimler bulabileceklere şimdiden teşekkür ederim. Başka nedenlerle -kişisel nedenler de olabilir- tanıdık isimlere ulaşılması ise -sonuç ne olursa olsun- beni memnun edecektir.
Sadece, bir rastlantının getirdiği merakın peşinden gittim, hepsi o ve sizlerle paylaşmak istedim.
[1] Buradaki kopukluk yazının orijinalinde vardır.
(01 Şubat 2009)
Orhan Ünser
“1950 Yılının Bir Güzellik Yarışması” üzerine 5 düşünce
1950 Türkiye Güzellik Yarışması İstanbul’da nerede yapılmış acaba? Hangi otel, hangi salon?
Yıldız Erdem, Mine Coşkun ve kardeşinin, İnci İzmirli’nin fotoğraflarını yayınlarsanız çok sevinirim.
Güler Arıman Toron, 1950 yılının Türkiye güzeli seçilmiş ve katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması’nda Avrupa 5.si olmuştur. 81 yaşında ve İzmir’de yaşamaktadır.
11 numaralı Fahire Kozikoglu (Sağcı), 85 yaşında olup halen İstanbul Fenerbahçe’de yaşamaktadır.
Fahire Kozikoğlu, 89 yaşında olup halen çok güzel bir şekilde istanbul Fenerbahçe’de oturmaktadır.