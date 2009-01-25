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1950 Yılının Bir Güzellik Yarışması

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Niçin saklanmış, diğer kâğıtlar arasında kalmış bilemiyorum. Dolaplarda eski evrak arasında bulduğum 50’li yıllara ait bir Cumhuriyet Gazetesi’nde, yayınlanmakta olan güzellik yarışması adaylarının 53. sırasında Neriman Köksal’ın fotoğrafı vardı. Yıl 1950, daha Köksal, Çete (Çetin Karamanbey) filminde oynamamış. Kütüphane arşivlerinde araştırdım, 15.6.1950 tarihli gazetede (Cumhuriyet) o yıl düzenlenen yarışmaya katılan güzellerin fotoğrafları yayınlanmaya başlıyor.

Köksal’dan başka, sonradan (veya daha önce) sinema uğraşına girmiş yarışmacı var mı sorusunun cevabını arıyorum. İkinci sırada İnci İzmirli yer alıyor. Bir süre ses sanatçılığı da (hanendelik) yapmış olan İzmirli’nin 1954 yılında Evlat Acısı (Hicran) (Avni Dilligil) ve Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar (Oyna, Kızım Oyna) (Lütfü Akad) filmlerinde oynadığı ortaya çıkıyor. İzmirli’den sonra, yarışmacılardan Yıldız Erdem 1952 yılında Vahi Öz’ün yönettiği Kan Kardeşler ve Süt Kuzuları filmlerinde rol almış.

Diğerlerine nazaran daha tanınmış bir isim olarak Necla İz de yarışmanın yapıldığı yıl (1950) Vedat Örfi Bengü’nün Kapanan Gözler ve Estergon Kalesi filmlerinde, daha sonraki yıllarda Kaçak (Şadan Kâmil – 1954), Tuzak Oteli (Aydın Arakon – 1956) gibi filmlerde rol alacaktır. Coşkun Kardeşler olarak kardeşi ile birlikte “radyolarda” ünlenen Münevver Coşkun’da Onu Affettim (Mümtaz Ener – 1950) ve Hayat Acıları (Dr. Alyanak – 1951) gibi filmlerden başlayarak bir dizi filmde oynayacak, sonradan Münevver olan adı Memduh Ün tarafından Mine diye değiştirilecek ve Mine Coşkun olarak afişlerde yer alacaktır. …………… [1] bırakıyorum. Nur’da hemen hemen o yıllarda sinemada oyunculuğa başlamıştır.)

Aşağıda yarışmaya katılanların isimlerini vereceğim, içlerinden sinemada uğraş vermiş olanlardan benim saptayabildiklerim bunlar; bir de adını N. S. S. olarak veren yarışmacının fotoğrafını sonradan oyuncu olarak ünlenecek Nurhan Nur’a benzettim. (Burada açık bir kapı İnci Tanay isimli bir yarışmacı var, bunun İnci Tamay isimli oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Neriman Köksal’a gelince, bugünün seyircisine bile tanıtma gereksinimi duymuyorum. Köksal’ı -eğer- tanımıyorsa, tanıtmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır.

Yarışmaya katılanlar:

01. Leyla Yıldız  45. Ayşe Gül
02. İnci İzmirli  46. A.(Atire)Kacamakoğlu
03. Aysel Koral 47. Suzan Bahar
04. Zehra Gönül  48. İ. D. 
05. Necla Güler 49. Zafer Çamlıca 
06. Jale Gökay 50. Nur Akyüz 
07. Sevda Karabağ * 51. Sevim Özgül 
08. Lena Stauropulo 52. Gönül Altınses 
09. Oya Göl 53. Neriman Köksal
10. Güzin Üster 54. N.Y.(Neşe Yulaç-?) 
11. Fahire Kozikoğlu 55. Nesrin Adanır 
12. Sema Karabağ * 56. Gönül Başaran
13. Şükran Aksüt  57. Beyhan Katuk
14. Feriha Şen 58. Asuman Demireli 
15. İnci Dincel 59. Asuman Aycan 
16. Olga Çatı 60. N. S. S.
17. Semra Ömür 61. İnci Tanay
18. Edip Soyer 62. Hülya Berkan 
19. Ayşe Kaymak  63. Yıldız Erdem
20. Hale Alp  64. Suzan Güven
21. Nilgün Çınar  65. S. Ö.
22. Günnur Şahor  66. Necla Sarı
23. Sema Deniz  67. Şenol Taylanlar
24. Nurten Şenyuva 68. Gülis Sabırdiler
25. Ayten Aygen  69. Ayten Çetinkaya
26. Güler Duman  70. Hülya Can
27. Nuran Ersoy 71. B. G. 
28. Ayten Kaya 72. Şükran Bilgiç
29. Şükran Angün  73. Candan Bora.
30. Ayşe İsmoğlu  74. Bedriye Ere
31. Güneş Gülerer 75. Sabriye Tunalı
32. Şule Ayyıldız 76. Hediye Söylemezoğlu
33. Nebahat Ergun  77. Dürnev Sel 
34. Angeliki Miçi 78. Beria 
35. İfakat Çelikel 79. Feride Kutup 
36. Bülent Hoşka 80. Gülsüm Hepşen 
37. Necla İz 81. Muazzez K. 
38. İclal Kural 82. Şen Tuna.
39. Fikret Üner 83. Gülizar Okucu 
40. Şule Adalı 84. Ayten Turan 
41. N. Ş. (Narin Şencan) 85. Melike Nilgün
42. Hizber Tokgöz  86. Vily Baler
43. Münevver Coşkun 87. Gülümser Göknel 
44. Nazmiye Demirel 88. Nebahat Altın 

Yarışmaya 100’ün üzerinde aday katılır; gazetede numaralandırılan isimler yukarıda sıralanmıştır. Fotoğraflarda yer alan adaylar arasında Güngör Fırtına, Perihan Onurgan, Ayfer Gülsöz, Ayten Uluatlı, Mihrimah Özbilici ve Aysel Lokman isimlerine de rastlıyoruz. Verilen aday sayısına bakarak, belirleyememiş olduğumuz isimlerin de (yarışmacıların da) olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yarışmacılar arasından jüri, Güler Arıman, Ayten Uluatlı ve Şükran Angün’ü ilk üç olarak seçiyor, bunları izleyenler ise Nurten Şenyuva ve Güngör Fırtına. Okurlar ise Nurten Şenyuva’yı seçiyor.

Bir rastlantı sonucu Neriman Köksal’ın daha sinemaya girmediği günlerde bir güzellik yarışmasında aday olmasının öğrenilmesi üzerine yapılan ve fazla da derine inmeyen bir araştırmada; “Katılımcılar içinde sinema ile şu veya bu şekilde ilgilenmiş başka aday var mı?” sorusuna cevap ararken, yukarıda filmleri ile belirttiğimiz isimlere rastladık. Bu gün için tanıdık olmayabilecek isimleri yine de, olaya ilgi duyabilecek olanlara iletmek istedik. Bizim tanıyamadığımız, araştırdığımız konu ile ilgili, başka isimler bulabileceklere şimdiden teşekkür ederim. Başka nedenlerle -kişisel nedenler de olabilir- tanıdık isimlere ulaşılması ise -sonuç ne olursa olsun- beni memnun edecektir.

Sadece, bir rastlantının getirdiği merakın peşinden gittim, hepsi o ve sizlerle paylaşmak istedim.

[1] Buradaki kopukluk yazının orijinalinde vardır.

(01 Şubat 2009)

Orhan Ünser

“1950 Yılının Bir Güzellik Yarışması” üzerine 5 düşünce

  1. 1950 Türkiye Güzellik Yarışması İstanbul’da nerede yapılmış acaba? Hangi otel, hangi salon?

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  2. Yıldız Erdem, Mine Coşkun ve kardeşinin, İnci İzmirli’nin fotoğraflarını yayınlarsanız çok sevinirim.

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  3. Güler Arıman Toron, 1950 yılının Türkiye güzeli seçilmiş ve katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması’nda Avrupa 5.si olmuştur. 81 yaşında ve İzmir’de yaşamaktadır.

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  4. 11 numaralı Fahire Kozikoglu (Sağcı), 85 yaşında olup halen İstanbul Fenerbahçe’de yaşamaktadır.

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  5. Fahire Kozikoğlu, 89 yaşında olup halen çok güzel bir şekilde istanbul Fenerbahçe’de oturmaktadır.

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