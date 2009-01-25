1950 Yılının Bir Güzellik Yarışması

Niçin saklanmış, diğer kâğıtlar arasında kalmış bilemiyorum. Dolaplarda eski evrak arasında bulduğum 50’li yıllara ait bir Cumhuriyet Gazetesi’nde, yayınlanmakta olan güzellik yarışması adaylarının 53. sırasında Neriman Köksal’ın fotoğrafı vardı. Yıl 1950, daha Köksal, Çete (Çetin Karamanbey) filminde oynamamış. Kütüphane arşivlerinde araştırdım, 15.6.1950 tarihli gazetede (Cumhuriyet) o yıl düzenlenen yarışmaya katılan güzellerin fotoğrafları yayınlanmaya başlıyor.

Köksal’dan başka, sonradan (veya daha önce) sinema uğraşına girmiş yarışmacı var mı sorusunun cevabını arıyorum. İkinci sırada İnci İzmirli yer alıyor. Bir süre ses sanatçılığı da (hanendelik) yapmış olan İzmirli’nin 1954 yılında Evlat Acısı (Hicran) (Avni Dilligil) ve Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar (Oyna, Kızım Oyna) (Lütfü Akad) filmlerinde oynadığı ortaya çıkıyor. İzmirli’den sonra, yarışmacılardan Yıldız Erdem 1952 yılında Vahi Öz’ün yönettiği Kan Kardeşler ve Süt Kuzuları filmlerinde rol almış.

Diğerlerine nazaran daha tanınmış bir isim olarak Necla İz de yarışmanın yapıldığı yıl (1950) Vedat Örfi Bengü’nün Kapanan Gözler ve Estergon Kalesi filmlerinde, daha sonraki yıllarda Kaçak (Şadan Kâmil – 1954), Tuzak Oteli (Aydın Arakon – 1956) gibi filmlerde rol alacaktır. Coşkun Kardeşler olarak kardeşi ile birlikte “radyolarda” ünlenen Münevver Coşkun’da Onu Affettim (Mümtaz Ener – 1950) ve Hayat Acıları (Dr. Alyanak – 1951) gibi filmlerden başlayarak bir dizi filmde oynayacak, sonradan Münevver olan adı Memduh Ün tarafından Mine diye değiştirilecek ve Mine Coşkun olarak afişlerde yer alacaktır. …………… [1] bırakıyorum. Nur’da hemen hemen o yıllarda sinemada oyunculuğa başlamıştır.)

Aşağıda yarışmaya katılanların isimlerini vereceğim, içlerinden sinemada uğraş vermiş olanlardan benim saptayabildiklerim bunlar; bir de adını N. S. S. olarak veren yarışmacının fotoğrafını sonradan oyuncu olarak ünlenecek Nurhan Nur’a benzettim. (Burada açık bir kapı İnci Tanay isimli bir yarışmacı var, bunun İnci Tamay isimli oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Neriman Köksal’a gelince, bugünün seyircisine bile tanıtma gereksinimi duymuyorum. Köksal’ı -eğer- tanımıyorsa, tanıtmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır.

Yarışmaya katılanlar:

01. Leyla Yıldız 45. Ayşe Gül 02. İnci İzmirli 46. A.(Atire)Kacamakoğlu 03. Aysel Koral 47. Suzan Bahar 04. Zehra Gönül 48. İ. D. 05. Necla Güler 49. Zafer Çamlıca 06. Jale Gökay 50. Nur Akyüz 07. Sevda Karabağ * 51. Sevim Özgül 08. Lena Stauropulo 52. Gönül Altınses 09. Oya Göl 53. Neriman Köksal 10. Güzin Üster 54. N.Y.(Neşe Yulaç-?) 11. Fahire Kozikoğlu 55. Nesrin Adanır 12. Sema Karabağ * 56. Gönül Başaran 13. Şükran Aksüt 57. Beyhan Katuk 14. Feriha Şen 58. Asuman Demireli 15. İnci Dincel 59. Asuman Aycan 16. Olga Çatı 60. N. S. S. 17. Semra Ömür 61. İnci Tanay 18. Edip Soyer 62. Hülya Berkan 19. Ayşe Kaymak 63. Yıldız Erdem 20. Hale Alp 64. Suzan Güven 21. Nilgün Çınar 65. S. Ö. 22. Günnur Şahor 66. Necla Sarı 23. Sema Deniz 67. Şenol Taylanlar 24. Nurten Şenyuva 68. Gülis Sabırdiler 25. Ayten Aygen 69. Ayten Çetinkaya 26. Güler Duman 70. Hülya Can 27. Nuran Ersoy 71. B. G. 28. Ayten Kaya 72. Şükran Bilgiç 29. Şükran Angün 73. Candan Bora. 30. Ayşe İsmoğlu 74. Bedriye Ere 31. Güneş Gülerer 75. Sabriye Tunalı 32. Şule Ayyıldız 76. Hediye Söylemezoğlu 33. Nebahat Ergun 77. Dürnev Sel 34. Angeliki Miçi 78. Beria 35. İfakat Çelikel 79. Feride Kutup 36. Bülent Hoşka 80. Gülsüm Hepşen 37. Necla İz 81. Muazzez K. 38. İclal Kural 82. Şen Tuna. 39. Fikret Üner 83. Gülizar Okucu 40. Şule Adalı 84. Ayten Turan 41. N. Ş. (Narin Şencan) 85. Melike Nilgün 42. Hizber Tokgöz 86. Vily Baler 43. Münevver Coşkun 87. Gülümser Göknel 44. Nazmiye Demirel 88. Nebahat Altın

Yarışmaya 100’ün üzerinde aday katılır; gazetede numaralandırılan isimler yukarıda sıralanmıştır. Fotoğraflarda yer alan adaylar arasında Güngör Fırtına, Perihan Onurgan, Ayfer Gülsöz, Ayten Uluatlı, Mihrimah Özbilici ve Aysel Lokman isimlerine de rastlıyoruz. Verilen aday sayısına bakarak, belirleyememiş olduğumuz isimlerin de (yarışmacıların da) olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yarışmacılar arasından jüri, Güler Arıman, Ayten Uluatlı ve Şükran Angün’ü ilk üç olarak seçiyor, bunları izleyenler ise Nurten Şenyuva ve Güngör Fırtına. Okurlar ise Nurten Şenyuva’yı seçiyor.

Bir rastlantı sonucu Neriman Köksal’ın daha sinemaya girmediği günlerde bir güzellik yarışmasında aday olmasının öğrenilmesi üzerine yapılan ve fazla da derine inmeyen bir araştırmada; “Katılımcılar içinde sinema ile şu veya bu şekilde ilgilenmiş başka aday var mı?” sorusuna cevap ararken, yukarıda filmleri ile belirttiğimiz isimlere rastladık. Bu gün için tanıdık olmayabilecek isimleri yine de, olaya ilgi duyabilecek olanlara iletmek istedik. Bizim tanıyamadığımız, araştırdığımız konu ile ilgili, başka isimler bulabileceklere şimdiden teşekkür ederim. Başka nedenlerle -kişisel nedenler de olabilir- tanıdık isimlere ulaşılması ise -sonuç ne olursa olsun- beni memnun edecektir.

Sadece, bir rastlantının getirdiği merakın peşinden gittim, hepsi o ve sizlerle paylaşmak istedim.

[1] Buradaki kopukluk yazının orijinalinde vardır.

(01 Şubat 2009)

Orhan Ünser