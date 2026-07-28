Marjane Satrapi’den İran Direnişinin Çizgilerle Yazılmış Hafızası: Kadın, Yaşam, Özgürlük, İran

Persepolis’in dünyaca ünlü yaratıcısı Marjane Satrapi’nin editörlüğünde hazırlanan Kadın, Yaşam, Özgürlük, İran, Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan İran protestolarını anlatan bir grafik roman. Karakarga Yayınları etiketiyle yayımlanan çizgi roman, 2022 yılında Mahsa Amini’nin yaşamını yitirmesiyle başlayan ve tüm dünyada yankı uyandıran protesto hareketini, gazeteciler, tarihçiler, siyaset bilimciler ve çizerlerin ortak çalışmasıyla kayıt altına alıyor. Marjane Satrapi’nin editörlüğünde hazırlanan eser, bir protesto hareketinin ötesine geçerek İran’ın yakın tarihini ve kadınların özgürlük mücadelesini kapsamlı bir perspektifle ele alıyor.