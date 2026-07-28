Hayata Yeniden Tutunan Bir Adam, Konuşan Bir Kedi: Frankie

Almanya’da büyük ilgi gören ve 15’ten fazla dile çevrilen Frankie, Jochen Gutsch ile Maxim Leo’nun kaleminden, hayata veda etmeye hazırlanan bir adam ile konuşabilen bir sokak kedisinin beklenmedik dostluğunu anlatıyor. Mizah ve hüznü buluşturan roman, umudun bazen en beklenmedik yerden gelebileceğini gösteriyor. Beyaz Baykuş etiketiyle yayımlanan Frankie, terk edilmiş bir evde yaşamına son vermek üzere olan Richard Gold’un karşısına çıkan konuşkan sokak kedisi Frankie ile başlayan sıra dışı bir hikâyeyi konu alıyor. Gold’un planı, meraklı kedinin hiç beklenmedik gelişiyle yarıda kalırken, ikili arasında zamanla hayatı yeniden anlamlandıracak sıcak ve eğlenceli güzel bir dostluk kuruluyor.