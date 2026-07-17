Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün İlk Teaser’ı ve Teaser Afişi Yayınlandı

2011 yılında vizyona giren ve milyonlarca izleyicinin hafızasında unutulmaz bir yer edinen Aşk Tesadüfleri Sever, yıllar sonra üçüncü filmiyle yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3’ten yayınlanan teaser’da, ilk filmle yeni hikâye arasında kurulan bağ gözler önüne serilirken, üçüncü filme dair ilk ipuçları da paylaşılıyor. “Tüm yaşamımızı baştan sona anlatsak, nerede başlar hikâyemiz?” sorusuyla açılan teaser, izleyiciyi bir kez daha aşkın, kaderin ve tesadüflerin izini sürmeye davet ediyor. Yayınlanan teaser afişi ise filmin romantik ve duygusal atmosferini yansıtan görsel diliyle dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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