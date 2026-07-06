Werwulf Filmi Birinci Fragmanı Yayınlandı

Focus Features’ın sunduğu, birinci fragmanı yayınlanan Werwulf, bağlılık, lanet ve insanın içindeki şeytan üzerine sarsıcı bir hikâyeyi anlatıyor. Filmi, Sjon ile birlikte kendi yazdığı senaryodan Robert Eggers yönetiyor. Başrollerinde Bodhi Rae Breathnach, Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Valeriia Karaman ve Kate Dickie’nin oynadığı filmin Yapımcılığını Robert Eggers, Tim Bevan, Eric Fellner, Garrett Bird ve Sjon üstleniyor.

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