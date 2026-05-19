Varolmanın Bedeli Projesi Marche Du Film’de, Aydın Orak Cannes’te Varolmanın Bedeli’ni Ödüyor

Yönetmen Aydın Orak’ın yeni sinema projesi Varolmanın Bedeli, dünyanın en önemli sinema buluşmalarından biri olan Cannes Film Festivali (Festival de Cannes) kapsamında düzenlenen Marché Du Film seçkisine kabûl edildi. Baba ile oğul arasında yaşanan ve giderek derinleşen sosyal ve kuşak gerilimleri merkezine alan proje, Cannes Film Festivali’nde uluslararası ortak yapımcılar, dağıtımcılar ve fon temsilcileriyle pitching görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye ve Fransa’dan iki yapımcıyla geliştirilen proje, toplumsal çatışmaları insani bir hikâye üzerinden ele alan güçlü anlatımıyla uluslararası sinema çevrelerinin dikkatini çekiyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.