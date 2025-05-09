Atakan Şatıroğlu’nun yönettiği ve Nebil Sayın, Berkay Berkman, Ceyhun Tutal ile Bahadır Polat’ın oynadığı Gecenin Gündüzü, 23 Mayıs 2025’de CJ ENM dağıtımıyla Mert Yapım Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gecenin Gündüzü, dokuz kişilik yakın arkadaş grubunun sevilen ismi Gündüz’ün, arkadaş çevresindeki sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan acımasız bir siber zorbalık kampanyasının kurbanı olmasıyla başllıyor. Bu aşağılayıcı zorbalık, Gündüz’ü intihara sürükler, genç kız hayata tutunsa da felçli kalır. Gündüz’e derinden bağlı olan Poyraz, bu trajediden sorumlu olanlardan hesap sormak amacıyla harekete geçer.