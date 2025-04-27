Sinemanın Ustaları, Side’ye Kültür, Sanat ve Lezzetin İzinde Rota Çizdi

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde sinema dünyasının usta isimleri Side’nin kültür, sanat ve gastronomi ile bir kent kimliğine bürünmesine bakış açısı getirdi. Festivalin ikinci gününde Apollon Tapınağı’nda kurulan sahnede gerçekleştirilen “Side’nin Yeni Anlatısı” isimli samimi söyleşide Etki Derneği kurucularından Oyuncu Güven Kıraç ve Ebru Koralı, yönetmenler Serdar Akar ve Vedat Atasoy, Manavgat Belediyesi’nin “gastrodiplomatik” bir organizasyona imza attığına vurgu yaparak Akdeniz havzasındaki göçlerin, etkileşimlerin izlerini sürdüler.