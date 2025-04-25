Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 20 yaşında

20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (20th International Labour Film Festival), bu yıl 01 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştiriliyor. Festival, 17 ülkeden toplam 81 uzun metraj filmi, her zamanki gibi sponsorsuz, yarışmasız ve ücretsiz olarak seyirciyle buluşturacak. Festival, dünyanın dört bir yanından başvurulan 394 film arasından seçilen 59 yerli ve 22 yabancı filmi seyircilerle buluşturacak. Film gösterimleri İstanbul’da Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit Etkinlik Salonu ile Anadolu yakasında Barış Manço Kültür Merkezi ve TAK-Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenecek.

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