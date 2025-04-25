8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Türk Tuborg A.Ş. ana sponsorluğunda bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 05 – 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek. Festival kapsamında değerlendirme yapacak jüri üyeleri belli oldu. Bu yılın jüri kadrosu, sadece sinematik değerlendirmenin ötesinde kültürel çeşitliliği, estetik derinliği ve yaratıcı cesareti temsil ediyor. Uluslararası alandan gelen güçlü isimlerle birlikte, ulusal sinemanın yaratıcı ve deneyimli kadın temsilcileri bu yıl festivalin jürilerinde yer alıyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.