Oktay Güzeloğlu’nu Kaybettik

Tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen ve oyuncu Oktay Güzeloğlu, 25 Nisan 2025 Cuma günü hayatını kaybetti. 03 Ekim 1956 tarihinde Samsun – Bafra’da doğan Güzeloğlu’nun rol aldığı sinema filmleri arasında Şalvar Davası, Atla Gel Şaban, Namuslu, Çıplak Vatandaş, Son Urfalı, Ortadirek Şaban, Deli Deli Küpeli, Pehlivan, Muhsin Bey, Seni Seviyorum Rosa gibi filmler var. Güzeloğlu’nun cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü Taksim Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.