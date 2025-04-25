Berlinale’den Ödülle Dönen Gerilim Yüklü Histeri, 02 Mayıs’ta Sinemalarda

75. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde dünya prömiyerini yapan ve övgüyle karşılanan, yönetmenliğini Mehmet Akif Büyükatalay’ın yaptığı Histeri filmi festivalden Label Europa Cinemas Ödülü’yle döndü. Almanya’daki toplumsal gerilim hatlarını ustalıkla deşen Histeri, film setinde yanmış bir Kur’an bulunmasıyla kaosa sürüklenen ekibin ve giderek karanlık bir hâl alan çekim sürecinin arka planını anlatıyor. Senaryosunu da yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay’ın yazdığı Histeri, 02 Mayıs’ta Chantier Films dağıtımcılığında sinema salonlarında gösterime girecek; sonraki aylarda ise MUBI’de izleyiciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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